À la découverte du temple perdu d’Artémis

Des années de recherche pour localiser le temple d’Artémis en Grèce. Un documentaire réalisé par Sébastien Reichenbach revient sur cette épopée de près de cinq décennies. « Artémis, le temple perdu » est diffusé ce dimanche 5 novembre sur RTS 2. Il est basé sur les découvertes archéologiques initiées par le professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, Denis Knoepfler, archéologue, historien, épigraphiste, également professeur honoraire en épigraphie et histoire des cités grecques au Collège de France.

Il a expliqué vendredi, dans La Matinale, que la recherche avait « commencé il y a plus de cinquante ans maintenant. Mais la fouille en elle-même n’a débuté qu’il y a 15 ans. (…) On connaissait ce sanctuaire par des textes », mais pas sa localisation exacte. Pour le trouver, Denis Knoepfler a « étudié le terrain en surface, sans aucune fouille. Je l’ai fait dans les premières années avec ma femme pour repérer des traces possibles, pour examiner le paysage et ses possibilités d’installer un grand sanctuaire à tel ou tel endroit. »