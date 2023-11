Peu de voitures électriques à Neuchâtel

Seulement 2% du parc automobile neuchâtelois serait électrique. C’est qui ressort d’une étude publiée par Tamédia la semaine passée. Globalement, les cantons romands sont à la traîne par rapport aux Alémaniques. Plusieurs choses peuvent expliquer cela. Notamment les salaires inférieurs, comme l’explique Philippe Burri, directeur du service cantonal de l’automobile et de la navigation : « On voit que les cantons qui ont le plus de voitures électriques sont aussi ceux qui ont les plus grosses capacités financières. Il y a clairement un parallèle entre le revenu moyen dans le canton et son parc de véhicules électriques. Il faut dire que les modèles électriques bon marché viennent d’arriver dans le commerce. Longtemps, les voitures électriques étaient très chères. »