Le géant de la pharma BMS affiche ses ambitions à Boudry

BMS a communiqué quelques chiffres. Si on ne saura pas combien l'entreprise paie d'impôts dans le canton de Neuchâtel, elle affiche des taux de 30% d'employés suisses et 25% français à Boudry. 60 nationalités sont représentées. « Ils viennent de partout et ils sont chimistes, biologistes, pharmaciens… C’est impressionnant », lâche Gilles de Reynier, le président de commune, qui tient un « petit Airbnb » à Boudry.