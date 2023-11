Visite du chantier du collège des Parcs

C’est le chantier public le plus cher de l’histoire de la Ville de Neuchâtel. La réfection du collège des Parcs va bon train. Un peu plus d’un an après le début des travaux estimés à 45 millions de francs, la première étape est à bout touchant. Elle consiste en la rénovation complète de l’enveloppe extérieure du bâtiment historique, datant de 1914. Une des particularités de cette mise à neuf se trouve sur le toit. Plus de 1900 m2 de tuiles solaires y ont été installés pour rendre le collège autosuffisant en matière d’électricité. Une technologie novatrice qui permet de préserver la valeur patrimoniale du site.