Roches-de-Moron : auteur de la tentative de féminicide jugé

Le prévenu, qui avait tenté de tuer son épouse en jetant son véhicule dans le vide aux Roches-de-Moron, est jugé de mercredi à vendredi par le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises. Le quinquagénaire est accusé de tentative d'assassinat ou de meurtre.

Malgré une mesure d'éloignement de sa femme, en raison de viols, de lésions corporelles et de menaces, le prévenu n'avait pas respecté le 15 février 2022 l'interdiction de périmètre. Il s'est muni d'un couteau, a effrayé et blessé son fils et son épouse et a emmené cette dernière de force dans sa voiture.

Roulant à des vitesses excessives, l'accusé s'est rendu aux Roches-de-Moron, un point de vue dominant le Doubs. Là, il s'y est pris à deux fois pour jeter son véhicule dans le vide, ce dernier s'immobilisant 100 mètres en contrebas grâce à des arbres.

L'auteur de la tentative de féminicide et son épouse ont été grièvement blessés. La question des mesures d'éloignement avait rebondi au Grand Conseil neuchâtelois à la suite de cette affaire. /ATS