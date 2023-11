Le logement au cœur des discussions

La hausse des loyers réglée par la loi

Un bailleur n’a pas le droit d’augmenter un loyer comme bon lui semble, rappelle Eva van Beek. Ce principe est réglé par le droit du bail. En juin, le taux de référence a subi une hausse de 0,25%. Pour chaque quart de pourcentage d’augmentation, un bailleur a la possibilité d’augmenter le loyer de 3%.

« Nous attendons une nouvelle hausse du taux de référence cet hiver et peut-être une autre l’année prochaine, ce qui pourrait provoquer une augmentation des loyers de 15 à 20% », alerte la spécialiste.





Un plan d’action de 21 mesures

Le 12 mai dernier, le conseiller fédéral Guy Parmelin a organisé une table ronde avec des représentants des cantons, des villes et des communes ainsi que de l’immobilier et de la construction pour discuter de la problématique du logement. Un groupe de travail a par la suite élaboré un plan d’action de 21 mesures. Parmi celles-ci, faciliter et mettre en œuvre le développement vers l’intérieur ou encore garantir un nombre suffisant de logements à prix abordables.

Ce plan d’action devra être accepté lors d’une nouvelle table ronde entre les différents partenaires lors du premier trimestre 2024.





Pas de pénurie de logements malgré tout

Le manque de logements se fait particulièrement ressentir dans les grands centres urbains, remarque Eva van Beek. En revanche, dans d’autres régions comme l’Arc jurassien, la situation est « assez confortable ». Pour illustration, à Valbirse, le taux de vacances s’élève à 9,7%. Il est de 5,3% à Tavannes. Ce phénomène s’explique par la faible croissance de la population et de la demande de logements dans ces régions. /ddc