L’ORIF de La Chaux-de-Fonds fête ses dix ans

L’Organisation romande de l’intégration et de la formation professionnelle de La Chaux-de-Fonds fête ses 10 ans. Créée en 2013, cette association à but non lucratif est active dans l’intégration professionnelle de personnes en difficulté. Pour cet anniversaire, l’ORIF de la Métropole horlogère a prévu une après-midi portes ouvertes vendredi 10 novembre. « Le but c’est de nous montrer aux gens, de faire découvrir ce que l’on fait à l’ORIF. On va également mettre sur pied deux conférences pour le public sur des thèmes actuels », explique Romeo Radice, directeur du site de La Chaux-de-Fonds et de celui de Delémont :