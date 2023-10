Pour des villes « intelligentes »

C’est la seconde fois que Neuchâtel accueille le Smart City Day. La commune essaie de se développer sur le thème des technologies innovantes pour les villes, comme l’explique Didier Boillat, conseiller communal de la ville de Neuchâtel, en charge du développement technologique. « On a démarré, il y a longtemps, avec ce qui était un peu l’ancienne vision de la smart city. C’est-à-dire tout ce qui est capteur et tout ce qui est gestion à distance. Maintenant, on souhaite créer un lieu de démonstration et de test pour l’innovation. Deux exemples qu’on a mis en place récemment : la gestion à distance des buanderies et l’installation de stores intelligents pour diminuer les consommations d’énergie. »