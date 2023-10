Cambriolages en hausse : les polices appellent à la vigilance

L’automne est la saison des cambriolages. Les différents corps de police en Suisse appellent les citoyens à faire preuve de vigilance à l’occasion de la 9e journée nationale de prévention contre les cambriolages qui se tient ce lundi.

Les statistiques le montrent, c’est entre septembre et mars que les cambriolages se multiplient, lorsque les jours raccourcissent et que « les cambrioleurs distinguent plus facilement si les maisons ou les appartements semblent inoccupés ». Pour se prémunir d’une visite indésirable, les habitants sont invités à fermer portes et fenêtres lors de toute absence, à simuler une présence et à ne pas laisser de valeurs en évidence. Il est aussi recommandé de prévenir les voisins lors d’absences prolongées, afin qu’ils veillent sur votre domicile.

La police relève que les vols par effraction ou par introduction clandestine sont en augmentation au niveau national pour la première fois en dix ans. La hausse était de 14% l’an passé, ces infractions revenant ainsi au niveau d’avant la pandémie de Covid. Dans le canton de Neuchâtel, 974 cambriolages ont été enregistrés en 2022.

Les personnes qui constatent un comportement suspect sont appelées à composer le 117. /comm-ATS-sbm-mma