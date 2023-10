Les repas gratuits disparaissent à Travers

Les derniers repas ont été servis le 21 septembre. L’association avait alors pris une pause pour voir si elle pouvait continuer à tourner. Force est de constater que cela n’était plus possible. C’est finalement un encart dans le Courrier du Val-de-Travers jeudi dernier qui a annoncé la dissolution de « Merci d’exister ». Et l’arrêt des repas. « Il y a un peu d’amertume quand même, on se retrouve du jour au lendemain à devoir déposer les plaques, car il n’y a pas d’autres solutions » constate Claude Jaccard, tout en soulignant l’immense travail effectué par les bénévoles à ses côtés depuis la création de l’association en 2019.