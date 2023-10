L’UDC neuchâteloise récupère son siège au Conseil national

Le POP perd son siège

Le conseiller national sortant popiste Denis de la Reussille n’a pas été réélu. Le Loclois a obtenu 975 suffrages dans la Mère Commune. Il exprime son ressenti après l'annonce des résultats dans le canton : « Pour un parti comme le nôtre, c’était presque un exploit il y a quatre et huit ans. Donc une déception parce que, je pense, on a quand même fait une belle campagne et une satisfaction de l’engagement des militants, et une satisfaction de voir que nous continuons (…) à faire de très bons résultats au Locle et à La Chaux-de-Fonds où nous sommes en tête ».