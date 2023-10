Céline Vara et Baptiste Hurni élus au Conseil des Etats

Baptiste Hurni et Céline Vara élus au Conseil des États. Le socialiste et la Verte ont respectivement obtenu 13'914 et 12'167 suffrages. Ils sont suivis de près par Philippe Bauer qui obtient 11'900 suffrages et perd donc son siège à Berne. Baptiste Hurni, qui était élu au Conseil national change donc de chambre. Céline Vara conserve quant à elle son siège.



Pour la conseillère aux Etats Verte, rien n'était gagné avant la publication des suffrages de la commune de Neuchâtel. Elle était d'abord devancée par le PLR Philippe Bauer. A l'annonce des résultats, Céline Vara ne cache pas sa joie : « Je suis heureuse de siéger avec Baptiste Hurni, ça va être 4 ans où nous allons porter le canton et les valeurs de ce canton »