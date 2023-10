La ville de Neuchâtel au cœur d’une intrigue

Un thriller pour les jeunes qui se déroule à Neuchâtel. L’auteur David Ruiz Martin a choisi sa ville comme décor pour son dernier roman Daryl et la chambre du destin. L’auteur n’en est pas à son premier thriller, mais c’est la première fois qu’il écrit un ouvrage pour un jeune public. Quant à l’intrigue, a expliqué David Ruiz Martin vendredi dans La Matinale, elle tourne autour du personnage de Daryl, un garçon de 11 ans. « À son 1er jour d’école, au collège du Mail à Neuchâtel, il se fait malmener par un élève de dernière année de quinze ans. (…) Il ressasse son agression toute la semaine. Et il va trouver un moyen un peu étrange de se venger. » Des forains se trouvent à ce moment-là au centre-ville de Neuchâtel avec une machine qui exauce des vœux. « Daryl fait le souhait que le grand Ludo soit puni à hauteur de ses actes. » En arrivant le lundi à l’école, « il constate que ce Ludo a disparu. » David Ruiz Martin a écrit plusieurs thrillers pour adultes. Dans cet ouvrage, il garde le côté psychologique des personnages, « c’est pour moi toujours très important. Mes thrillers adultes sont des thrillers psychologiques. Mais là, j’ai essayé de travailler sur la psychologie des enfants. Après c’est toujours plus léger. Les enfants sont encore assez purs, on va dire. (…) J’ai envie que mes personnages soient les plus réels possibles, pour que le lecteur s’attache à eux. Comme cela, quand ils vivent des choses mystérieuses, qui font un peu peur, ils ont un peu peur avec eux. »