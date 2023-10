La patience est consumée dans le secteur de la santé

Le ras-le-bol se fait sentir du côté du personnel soignant. Le groupement des associations et syndicats de la santé du canton de Neuchâtel a convié la presse ce vendredi pour dénoncer un non-respect de la CCT Santé 21 et exprimer ses revendications. Après avoir été partiellement mis de côté cette année quant à l’indexation des salaires par rapport à l’indice des prix à la consommation (seulement 1% d’augmentation de janvier à juin et 2% dès juillet, alors que le reste des employés de la fonction publique ont touché 2% dès janvier), les employés attendent toujours des réponses quant à l’indexation prévue en 2024. Alors que le Canton annonce une augmentation de 2,2% pour la fonction publique, les syndicats craignent à nouveau que leurs membres soient mis de côté. Ils attendent donc un positionnement clair des employeurs du domaine et réclament 3,8%, ceci pour compenser ce que les employés du secteur n’ont pas touché cette année.