Une bibliothèque intergénérationnelle à Fleurier

Elle brille comme un sous-neuf, la nouvelle bibliothèque communale de Fleurier. Installée dans le collège Longereuse, la structure a ouvert ce début de semaine. Avec ses 200m2, elle a été dimensionnée pour accueillir le grand public, mais aussi les élèves. Avant, les deux fonctions étaient séparées, avec une location de locaux à la rue du Pasquier à Fleurier pour le public. La Commune de Val-de-Travers souhaitait réunir tout le monde sous le même toit, optimisant au passage les horaires d’ouvertures, tout en gardant le même nombre d’employés.

La bibliothèque de Fleurier est désormais ouverte tous les matins de 10h à 12h, ainsi que lundi, mercredi et jeudi après-midi. Et ce concept plait aux visiteurs rencontrés sur place : « Je pense que ce sera plus facile de tisser des liens ici », admet Monique, une lectrice. « On sent tout de suite qu’il y a de la vie ». Elle fait référence à la vingtaine d’élèves de 10 ans qui se baladent dans le rayon jeunesse ce matin-là, sous l’œil attentif de leur professeur. Parmi eux, Hermione et Ian apprécient particulièrement les nouveaux locaux : « Il y a plus de livres et plus de choix, c’est mieux ici. La bibliothèque est bien plus spacieuse ».