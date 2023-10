Sorti(e) de boîte : Tetraedre

Transmettre des données d’un endroit à un autre : c’est le quotidien de Tetraedre. La société emploie quatre collaborateurs dans le canton de Neuchâtel et cinq en Espagne. Elle fabrique des solutions de transmission destinés aux domaines d’activité les plus divers. Et elle exporte ses produits un peu partout sur la planète, y compris en Chine.

Une société à la pointe de la technologie, mais dont les locaux sont nichés dans un ancien garage familial transformé, au cœur du charmant vieux bourg du village d’Auvernier, au bord du lac de Neuchâtel. Thierry Schneider, directeur et fondateur, et Gilles Vuillemez, ingénieur technico-commercial, nous présentent cette société dont la force est de concevoir des produits taillés sur mesure pour ses clients, et surtout entièrement faits maison, que ce soit sur le plan matériel ou logiciel.