Bandes rivales : peines fermes prononcées

Les sept prévenus de la bande du 47 à La Chaux-de-Fonds connaissent leur peine. Les juges du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz ont rendu leur verdict jeudi matin après trois jours de procès. Ils ont prononcé des peines allant de 10 mois avec sursis à deux ans et demi ferme.



Les sept prévenus étaient âgés entre 18 et 20 ans au moment des faits en mars 2021. Ils étaient notamment accusés d'avoir agressé en bande un jeune à la gare de Neuchâtel et de l'avoir placé de force dans le coffre d'une voiture jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Là, la victime a dû retirer son pull, sa veste et ses chaussures, alors qu'il neigeait.

Menacée de mort, elle a été déplacée dans une cave. Elle a été contrainte de faire une vidéo à l'attention de la bande de Bienne, a été frappée à nouveau, avant d'être relâchée. Ce déferlement de violences entre bandes de différents cantons a occasionné quelques mois plus tard, soit en septembre 2021, la mort d'un jeune Loclois à Lausanne. Cela fera l'objet d'un autre procès. /dpi





