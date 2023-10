Neuchallenge 2023 s'achève en beauté

Un succès populaire que ne s'estompe pas. La quatrième et ultime étape du Neuchallenge 2023 qui avait débuté le 1er octobre s'est achevée dimanche à Chaumont. Gâtée par des conditions météo propices à l'effort, cette étape a réuni 345 participants sur les trois disciplines proposées. Les sportifs avaient l’occasion de venir se tester durant deux semaines sur la montée entre Pierre-à-Bot et Chaumont.

Au niveau des résultats, la catégorie homme a vu Mikko Erni s’adjuger les meilleurs temps du vélo et de la course à pied, alors que Yann Engel a dominé le ski-roues. Chez les femmes, Inès Freiburghaus a pédalé le plus vite alors qu’Isabelle Racine a remporté l’épreuve de course à pied. En ski-roues, Lisa Pellaton a réalisé le meilleur temps.







Bilan positif pour la saison 2023

Pas moins de 729 sportifs ont pris le départ d’au moins une étape du Neuchallenge 2023 du 28 avril au 15 octobre. Les plus courageux qui ont pris part au quatre épreuves proposées sont au nombre de 105. Les grands vainqueurs du classement général cumulé sont Lionel Vallat pour le VTT, Thomas Houle pour la course à pied et Yann Engel en ski-roues pour les hommes. Chez les femmes, Ines Freiburghaus a été la meilleure sur son vélo, alors qu’Isabelle Racine a dominé la course à pied.

Le programme de l’édition 2024 est en cours de réalisation et sera dévoilé en janvier prochain, annoncent les organisateurs. /comm-the