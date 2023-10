Les punaises de lit, une fatalité ?

Dans les métros, les cinémas, les bibliothèques et même les hôpitaux : les punaises de lit s’invitent partout. C’est surtout sur les réseaux sociaux qu’elles sont présentes en ce moment. Dans les vidéos, les tendances, les commentaires, ces nuisibles envahissent la toile et alimentent la psychose en France notamment.





Pas de panique

Thierry Frey est spécialiste en détection de punaise de lit. Basé au Locle, il intervient en binôme avec son épouse dans tout l’Arc jurassien. « Cela fait déjà une bonne quinzaine d’années que la punaise de lit est réapparue en Europe, détaille l’expert. Dès qu’on en parle sur les réseaux sociaux, il y a bien évidemment un effet boule de neige. Il ne faut pas non plus paniquer ».

La psychose est telle que le téléphone de Thierry Frey sonne bien plus souvent que d’habitude. « On essaie déjà de calmer un peu les gens lors du contact téléphonique et de savoir s’il est vraiment nécessaire que l'on intervienne ».