Bandes rivales : la défense demande au moins l’acquittement partiel

Les juges du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz doivent statuer sur la bande du 47. Le procès de sept jeunes chaux-de-fonniers s’est tenu mardi. Ils sont notamment accusés d’avoir enlevé et tabassé un jeune Biennois en mars 2021. Le tout sur fond de conflit avec la bande rivale seelandaise. La procureure a demandé sept ans de prison contre le principal accusé et entre deux et cinq ans contre les six autres.





Pas responsables

Des peines qui ont fait bondir les avocats de la défense mardi soir. « Ce sont des peines de grands pour de jeunes hommes », a dénoncé l’avocat du principal prévenu. La défense s’est évertuée à minimiser l’implication des prévenus en pointant les absences des accusés à certains moments de la soirée. Les avocats se sont appuyés sur ce qu'ils perçoivent comme les failles du dossier : les témoignages parfois contradictoires ou le manque de preuves. Ils ont aussi souvent répété que le doute profitait à l’accusé. La défense souhaite un acquittement au moins partiel, car elle estime que les prévenus ne sont pas, en principe, responsables. Les avocats ont également souligné que les peines requises par le Ministère public ne favoriseraient pas la réinsertion des jeunes hommes à leur sortie de prison.





Un cas particulier

Un avocat a toutefois récité une partition légèrement différente dans la nuit chaux-de-fonnière. Son client se trouve être le jeune qui a collaboré avec la police dans le cadre de l’enquête. Dans son cas, le Ministère public a requis une peine de deux ans de prison avec sursis. Pour la défense, le message envoyé n’est pas le bon. « Prendre ses responsabilités mérite la clémence de la justice » a expliqué son avocat. Il demande une peine d’un an d’emprisonnement, expliquant que son client a « déjà payé, avec les menaces qu’il a reçues ».

Le jugement sera rendu jeudi à La Chaux-de-Fonds. /dpi