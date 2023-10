Des stars pour la 10ème édition de Chocolatissimo

Du 4 au 11 novembre, Neuchâtel va être chocolaté. Le festival Chocolatissimo va prendre place dans plusieurs lieux de la ville. L’édition 2023 marque le dixième anniversaire de cette manifestation. L’occasion pour les organisateurs d’inviter deux grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie : le Fribourgeois Jorge Cardoso, champion du monde de sculpture sur chocolat et Christophe Loeffel, chef pâtissier étoilé. Les organisateurs n’oublient toutefois pas les confiseurs du canton, explique Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge de l’économie et du tourisme. « On a voulu se faire rencontrer les stars locales avec des stars mondiales. (…). Ces stars mondiales ont été ravies qu’on les ait invitées. Ils connaissaient la manifestation et l’histoire du chocolat dans le canton. »