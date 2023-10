La relation entre l’humain et l’animal au cœur d’une exposition

Quel est votre lien avec le monde animal ? La nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle, vernie vendredi dernier, invite ses visiteurs à réfléchir à cette question. Le titre est « l’instinct animal » et explique la relation entre le monde animal et l’humain. « C’est un chiasme, car l’expo n’explore pas seulement cet instinct chez les animaux, mais également chez les Hommes », explique la directrice du MBAL Federica Chiocchetti. « On a vraiment une relation qui est assez conflictuelle et contradictoire », poursuit-elle. L’objectif est donc d’ouvrir la réflexion plus que de donner des réponses.