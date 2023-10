Un livre pour aider les enfants dans les ambulances neuchâteloises

Un livre pour les enfants a trouvé sa place dans les ambulances depuis bientôt un mois. Appelé « Barry raconte l’ambulance », ce livre conte aux enfants trois histoires sous forme de BD. Avec ce nouvel outil, la brigade sanitaire de la Ville de Neuchâtel et les ambulanciers veulent aider les enfants à surmonter le choc d’une prise en charge par l’ambulance. « On s’est rendu compte qu’il manquait une petite chose pour finaliser notre mission sur le terrain », explique Fabienne Cornu, ambulancière diplômée et membre du projet « Barry raconte l’ambulance ».