Le vote est à portée de crayon

Trois groupes sont ciblés : les jeunes, les femmes et les étrangers ayant le droit de vote. Des catégories de la population qui votent moins. Les jeunes s’expriment peu avant l’âge de 35 ans. Si les jeunes femmes votent un peu plus que les jeunes hommes, cette situation s’inverse avec l’âge : les retraités votent plus que les retraitées. Quant aux étrangers établis dans le canton depuis au moins cinq ans et ayant donc le droit de vote au plan cantonal, ils s’expriment nettement plus faiblement dans les urnes que les Neuchâtelois.