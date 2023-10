On ne distribuera plus de pastilles d'iode

Les habitants du Jura bernois et de Bienne ne recevront plus de comprimés d’iode. Ces derniers étaient jusqu’à présent distribués directement à domicile, tous les 10 ans. Une mesure préventive en cas d’accident nucléaire. Mais seules les personnes résidant à 50km autour d’une centrale en reçoivent. La centrale nucléaire de Mühleberg n’étant plus en fonction, l'Arc jurassien ne se trouve plus dans le rayon concerné. C’est pour cela que la Confédération ne distribue plus directement des comprimés d’iode aux habitants de la région.

Cette annonce a été faite au moyen d’une feuille d’information déposée dans les boites aux lettres. Sur cette dernière, on apprend toutefois que des comprimés restent disponibles pour l’ensemble de la population. Ils seront stockés par les cantons pour l’ensemble de la région.





Ramener ses comprimés en droguerie

Mais alors que faire des anciens comprimés stockés chez les habitants ? Il est possible de les ramener en pharmacie ou dans une droguerie. Attention : celles-ci n’acceptent que dix boites au maximum par personnes. Les entreprises et institution recevront quant à elles d’autres informations pour ramener leurs vieux comprimés. Pour obtenir plus d’informations, une hotline est ouverte jusqu’au 2 décembre. A noter qu'actuellement en Suisse, quatre centrales nucléaires sont toujours actives. /mbe-oza