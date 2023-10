Bras de fer à La Sagne autour de la route du Grand Sommartel

A La Sagne, entre les autorités du village et une trentaine de ses habitants, on tente de sortir d'un cul-de-sac. C’est une histoire de sous. Et la question est de savoir qui va financer l’entretien de la petite route de 2,5 km qui mène au restaurant du Grand Sommartel.

Il y a une année, la Commune a demandé aux riverains propriétaires concernés une participation financière pour le déneigement. Mais ils ont refusé. Presque un an plus tard, ce vendredi, une nouvelle tentative de conciliation aura lieu. Le Conseil communal de La Sagne a accepté de nous dévoiler son offre : la Commune prendrait à sa charge l’entier du déneigement pour «sa» portion de route et la moitié du coût pour le reste, propriété des riverains, car cette voie dessert aussi un « tourisme local ». Ce qui laisserait une ardoise, bon an, mal an, d’environ 4'000 francs selon la Commune, aux propriétaires concernés, qui jusqu’ici ont refusé de mettre la main au porte-monnaie, et qui ne souhaitent pas s’exprimer à ce stade.

Et si les négociations échouaient et qu’il neigeait beaucoup cet hiver, le Conseil communal serait-il prêt à laisser les riverains se débrouiller tout seuls? « Je pense qu’aucune collectivité publique ne laisserait jamais personne perdu dans la neige pendant tout l’hiver… », répond François Jaquet, le conseiller communal sagnard en charge du dossier.