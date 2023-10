Attaque de charançon sur les betteraves

Le charançon est un coup dur en plus pour l’industrie sucrière suisse, elle qui est déjà impactée par d’autres nuisibles. L’altise détruit le feuillage au printemps et cette année également en août. Les pucerons amènent la jaunisse et la cicadelle apporte des bactéries qui sont responsables du syndrome des basses richesses, une chute drastique de la teneur en sucre des betteraves. La solution passera peut-être, à terme, par de nouvelles variétés de betterave, plus résistantes. Mais les recherches prennent du temps et doivent être repensées à l’apparition de chaque nouveau ravageur. « La nature va plus vite que nous », conclut Fabian Krebs. /cwi-rgi