Chacun peut désormais financer la sauvegarde du patrimoine

Sauvegarder et valoriser le patrimoine, c’est l’objectif de Pro Monumentis. Une association à but non lucratif qui vient d’être créée à Neuchâtel par des historiens, archéologues, architectes et juristes. Elle propose, au travers d’une plateforme de financement participatif, de soutenir la réalisation d’un projet à valeur patrimoniale ou culturelle. Trois sont déjà ouverts au financement : la restauration des vitraux du minaret de Serrières, la restauration d’un wagon historique du vapeur du Val-de-Travers et la publication des résultats des fouilles archéologiques subaquatiques dans le lac de Neuchâtel.

A travers cette initiative, Pro Monumentis veut créer un pont entre les porteurs de projets patrimoniaux et les privés. Composée de professionnels du milieu, l’association met aussi à cœur de sélectionner des projets jugés d’importance.