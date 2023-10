Trente bougies pour le Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

Le Parlement des jeunes de la Chaux-de-Fonds a trente ans. Pour marquer le coup, un évènement est organisé ce samedi dès 19h30 à la Maison du peuple durant lequel différents groupes musicaux se produiront. Avant cette partie ouverte au public, les jeunes ont invité d’anciens membres et divers représentants de la Ville pour une partie officielle. L’association se compose d’un comité de treize personnes et d’une assemblée de jeunes âgés de 14 à 24 ans qui ont un lien étroit avec La Chaux-de-Fonds. Aurèle Bula, membre du comité, explique que le but est de créer des évènements pour la jeunesse de la ville tant politiques, comme des débats, que rassembleurs comme des fêtes ou des concerts. Trois groupes de travail sont actifs au sein de la structure : évènementiel, politique et communication. Ce dernier est actif sur les réseaux sociaux. Il met par exemple en avant les projets subventionnés par le Parlement des Jeunes qui est lui-même soutenu par la Ville de La Chaux-de-Fonds.