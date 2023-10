Observer la migration des oiseaux

Observer les oiseaux migrateurs pendant deux jours dédiés. C’est le programme des journées internationales des oiseaux migrateurs Eurobirdwatch qui se tiendront les 7 et 8 octobre au Centre-nature Birdlife de La Sauge, à Cudrefin. Mis en place depuis plus de 30 ans par l’association Birdlife, cet événement donne l’occasion aux spécialistes de compter les spécimens et d’aider les visiteurs à les observer. Pendant ce week-end particulier, diverses activités sont mises en place par le Centre-nature, comme des ateliers ou encore une excursion à la réserve du Fanel.