Horaire 2025 des CFF : l’alliance semble payer

L’alliance fait la force ! Les CFF ne sont plus si intransigeants quant à la suppression de la ligne directe du pied du Jura en direction de Genève et qui passe par Neuchâtel. Cette modification avait été présentée ce printemps en vue de l’horaire 2025. Elle prévoyait, pour une grande partie des liaisons, un changement de train à Renens. Un projet qui a suscité la colère de nombreuses villes, dont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 35 localités et diverses entités comme de hautes écoles ou encore l’aéroport de Genève ont fait front commun. Une levée de boucliers qui semble porter ses fruits. La RTS a révélé jeudi soir que les CFF ont lancé des études pour trouver d’autres solutions. Ainsi, les liaisons directes pourraient être plus nombreuses. Et dans le cas de changements de trains à Renens, ceux-ci se feraient de quai à quai, soit directement en face.