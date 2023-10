Pédaler pour dire non aux violences faites aux femmes

Le Zontabike s’est exporté en Italie pour sa troisième édition. Pour l’occasion, plusieurs membres des clubs Zonta ont pédalé entre Martigny et Alba en Italie. Le but de ce périple est de sensibiliser et de dire non aux violences faites aux femmes. Parmi les participantes, quatre Vallonnières ont enfourché leur vélo. « L’arrivée à Alba a été un moment extrêmement fort. Ça marquait le début de la conférence de district. On a été escorté par la police à notre arrivée », se remémore Patricia Louvrier, présidente du Zonta club de Sainte-Croix Val-de-Travers, jeudi dans La Matinale.