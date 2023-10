Fuite de gaz au collège des Terreaux à Neuchâtel

Les pompiers et les policiers ont débarqué ce jeudi après-midi au collège des Terreaux à Neuchâtel. Une conduite de gaz située dans un mur au Passage Max-Meuron entre l’école et le Muséum d’histoire naturelle a été accidentellement percée lors de travaux.

Les bâtiments environnants ont été évacués, le Faubourg de l'Hôpital a été fermé à la circulation et les accès piétons sont restés fermés. L’intervention, notamment pour boucler le secteur, a nécessité un dispositif impressionnant avec trois camions de pompier et quatre voitures de police. Il a fallu l’intervention d’une entreprise de génie civil pour accéder à la fuite et la résorber. /comm-vco