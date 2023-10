L’offre de loisir s’agrandit à Neuchâtel

Les trampolines ont la cote. Le Yatoo Center s’exporte à Thielle. Le centre de loisir et de sport pour enfants ouvrira ses portes ce samedi. Trampolines ou encore mini-golf se côtoieront sur une surface d’environ 2'500 m2. Au Maximum le centre pourra accueillir un peu moins de 300 enfants. Le but : réunir petit et grand sous le même toit. David Girard, chef de projet chez Yatoo Group :