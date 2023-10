Des vendanges précoces, mais bonnes

Environ 95% des vignerons du canton ont fini de récolter le raisin. Les vendanges 2023 ont été plus précoces que la moyenne, à cause des fortes chaleurs de cet été. Cela n’a toutefois pas eu d’impact sur la qualité et la quantité. Selon les premières estimations, 4'500 tonnes ont été récoltées, 20% de plus que la moyenne de ces dernières années. Johannes Rösti, directeur de la Station viticole du canton de Neuchâtel tire donc un premier bilan positif. « 2023 sera similaire à 2022, ça sera une très bonne année surtout pour les rouges. Malgré les températures, on a su garder une certaine fraîcheur. »