L’Iran en photo à La Chaux-de-Fonds

En tant que guide touristique, elle a passablement voyagé dans ce pays et l’a beaucoup photographié. L’un des buts de cette exposition est aussi de casser les clichés sur l’Iran. « C’est un pays vraiment très complexe, vraiment subtil. On l’appelle par exemple le pays de tous les paradoxes. Et moi j’essaye de forcer le spectateur à penser au-delà des clichés. Par exemple, je ne montre jamais de mosquées bleues ni de femmes en tchador. (…) mes images, ce sont beaucoup de paysages, mais avec des traces humaines. » L’exposition se tient jusqu’au 4 novembre. Une manifestation spéciale se tient ce mercredi : le mari de Nadia Vuilleumier, qui est musicien, va faire une interprétation de musiques traditionnelles persanes. /sma