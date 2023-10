Explosion dans un studio du centre-ville de Neuchâtel

Intervention dans le centre-ville de Neuchâtel. Mardi matin vers 8h, une explosion s’est produite dans un studio de la rue des Moulins, indique un communiqué de la Police neuchâteloise. Le SIS de Neuchâtel est intervenu sur les lieux avec quatre véhicules et sept hommes. Quatre agents du Service du domaine public de la ville de Neuchâtel, trois patrouilles de police, le commissariat forensique, une ambulance ainsi qu'un inspecteur de l’ECAP ont également été dépêchés sur place.

Le locataire n’était pas sur place lors de l’accident, et aucun blessé n’est à déplorer. Les rues du Seyon et des Moulins ont été fermées à la circulation pour les besoins de l’intervention. L’immeuble a été évacué « par mesure de précaution », et les habitants ont pu rejoindre leur habitation après la vérification de l’installation de gaz et de la structure par un ingénieur de l’entreprise Viteos.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l’explosion, « l’éventualité d’un problème provenant de l’alimentation du gaz a pu être exclu ». /comm-mma