Un véhicule volé sème le trouble à La Chaux-de-Fonds

C’est une scène digne d’un film d’action qui s’est déroulée samedi à La Chaux-de-Fonds. Vers 15h, la Police neuchâteloise a reçu l’information qu’un véhiculait circulait dangereusement sur l’autoroute en direction de la Métropole horlogère. Les forces de l’ordre ont rapidement pu faire le rapprochement avec un signalement d’un véhicule volé vendredi dans le Chablais vaudois.

Après avoir été repérés, les occupants du véhicule ont refusé d’obtempérer et se sont dirigés à vive allure vers la Vue des Alpes. Sur le parking de Pré Raguel, le véhicule a commis de légers dommages sur une voiture de la Police neuchâteloise qui bloquait la sortie, avant de reprendre sa course en direction de La Chaux-de-Fonds, avec un pneu arrière crevé.





Fin de course sur les rails

Le véhicule a voulu ensuite couper dans les champs en traversant les rails de chemin de fer de la ligne entre la Métropole horlogère et Les Ponts-de-Martel. La voiture a fini par s’échouer à cheval sur la ligne ferroviaire et un talus, mettant fin à la course-poursuite. Les cinq occupants ont pu être interpellés par les patrouilles de police sur place. Le trafic ferroviaire a été perturbé pendant la durée du constat et l'évacuation du véhicule accidenté. Un policier s'est légèrement blessé au visage lors de l'interpellation et a reçu des soins à l'hôpital.





Occupants mineurs

Tous les occupants de la voiture sont mineurs selon le communiqué de la Police neuchâteloise. Trois passagères ont été libérées au terme de leur audition le samedi, quant au passager avant, il a été libéré dans la journée de dimanche. Le chauffeur du véhicule est un mineur défavorablement connu des services de justice et police du canton de Vaud. Une enquête a été ouverte par le Juge des mineurs de permanence. Il a ordonné l'arrestation du chauffeur. /comm-dpi