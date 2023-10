Le canton de Neuchâtel se retrouve pour une torrée

Quoi de plus neuchâtelois qu’une belle et grande torrée dans les pâturages boisés de la région ? Le canton en a organisé une géante ce dimanche à l’occasion du 175e anniversaire de la République. Une quinzaine de foyers avaient été allumés à l’aube par les forestiers neuchâtelois.

Sur les hauteurs du village au passé royaliste de La Sagne, environ 1'400 personnes provenant du Littoral, des Vallées, des Montagnes et d’autres cantons suisses se sont retrouvées au grand air pour partager saucissons et coups de rouge, neuchâtelois évidemment. Pour partager aussi et peut-être avant tout de la bonne humeur et du plaisir d’être ensemble.

Mais il faut savoir d’où vient la torrée. Présent sur place avec deux autres de ses collègues du gouvernement, le Conseiller d’Etat Laurent Favre a rappelé que cette tradition était à l’origine « le fruit d’un travail. Celui de la débrosse et de l’exploitation du pâturage boisé. Il fallait nettoyer les pâtures, en faire un feu, et dans ce feu, on cuisait les saucissons ».