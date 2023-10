Accident de la route : un Vaudruzien héliporté

Accident de la circulation samedi vers 17h45 au Val-de-Ruz. Une voiture conduite par un automobiliste de 44 ans circulait sur l’allée des Peupliers à Savagnier en direction de Dombresson. A la sortie d’une courbe, cet habitant de Savagnier a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté un arbre puis deux piétons habitants tous les deux Dombresson et âgés respectivement de 73 ans et 74 ans. Le véhicule a terminé sa course contre un autre arbre. Blessés, l’un des deux piétons et le conducteur ont été transportés au moyen de deux ambulances à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Le passager du véhicule a lui également été blessé. Cet habitant de Savagnier de 41 ans a dû être désincarcéré et héliporté par la REGA à l’hôpital de l’Isle à Berne. /comm-aju