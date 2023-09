Les champignons victimes de la sécheresse

Si la chaleur de ce début d’automne réjouit les randonneurs, la douceur fait le malheur des champignonneurs. Faute de spécimen en suffisance, la Société mycologique des Montagnes neuchâteloises a dû annuler son exposition annuelle. Une première depuis 1975.

Malgré un printemps bien arrosé et favorable aux morilles, l’été a été sec et les orages trop violents et inégaux. Cet automne est trop pauvre en précipitations alors que les premières gelées ont déjà saisi certaines régions dans les vallons et sur les crêtes. Un phénomène qui raccourcit sérieusement la période de récolte de certaines espèces.

La Société mycologie fait donc une croix sur sa traditionnelle exposition annuelle en plein air qui devait se tenir au Communal du Locle : « Il y a actuellement très peu de champignons, très peu de comestibles dans les forêts neuchâteloises. Pour l’exposition, cela nous semblait insuffisant » explique François Freléchoux, président technique de la SMMN.