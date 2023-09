Des affiches pour inviter le public au Muséum

Des images pour inviter le public à faire preuve de curiosité, entre deux expositions temporaires. Le 20 septembre, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a lancé une série d’affiches. Visibles devant la porte de l’institution et sur son site web, elles mêlent des slogans impertinents à des photos d’images de collection, réalisées par la photographe vaudoise Sarah Carp, lauréate du Swiss Press Award.Pour Ludovic Maggioni, le directeur du Muséeum d’histoire naturelle, il était évident que le public lui-même devait être au centre de ces affiches. Le public dans toute sa diversité et avec tous ses souhaits contradictoires et complémentaires. Il s’agissait que ces images lui donnent envie de pousser la porte de l’institution.