Aucun train ne circulera à Bienne

Il n’y aura pas de train ce week-end du 30 septembre et du 1er octobre et le prochain, les 7 et 8 octobre, à la gare de Bienne. Seuls les trains régionaux entre Bienne, Täuffelen et Anet de la compagnie Aare Seeland Mobil circuleront. Les CFF renouvellent les lignes de contact de la gare. Ces travaux impliquent de débrancher le courant. Faire cette interruption totale pendant ces week-ends n’a pas été choisi au hasard d’après le porte-parole des CFF, Frédérich Revaz : « À Bienne, il y a à peu près 50'000 voyageurs par jour en semaine. Le week-end, c’est à peu près 30'000. ». Ces dates sont choisies des années à l’avance et prennent en considération les autres travaux dans la région.