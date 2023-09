Primes et comparateurs, des pièges à éviter

Après les annonces des primes-maladie en forte hausse, vous avez peut-être déjà sollicité un comparateur en ligne pour tenter de trouver la prime la moins chère. L’un des plus connus d’entre eux, Comparis, vient de se faire épingler par la FINMA pour le flou entretenu autour de son indépendance. Le gendarme des marchés financiers considère Comparis comme un « intermédiaire d'assurance non-lié », car rémunéré par les assurances pour la souscription de contrats. Il enjoint par conséquent le comparateur en ligne de le mentionner et se déclarer comme tel auprès des consommateurs.







« Une activité de courtier »

Une décision qui était espérée et attendue par la Fédération romande des consommateurs. « C’est logique car on a à faire à un organisme dont le modèle d’affaires est celui d’un courtier à partir du moment où il touche une commission pour conseiller des assurés et les amener à conclure une assurance auprès d’une caisse maladie. Quand Comparis se présente comme la voix des consommateurs, il faut tenir compte de ces liens d’intérêts », explique le responsable santé de la FRC, Yannis Papadaniel, précisant que d’autres comparateurs agissent de la même manière. La FRC conseille aux consommateurs de passer par le comparateur en ligne de l'OFSP, priminfo, et son propre comparateur, lui aussi indépendant de toute rémunération des assurances.