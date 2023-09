Objectif Berne : l'UDF

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des Etats. Place ce vendredi à l’UDF. Le parti lance pour la première fois un candidat neuchâtelois au Conseil National et vise, au niveau national, deux à trois sièges à la Chambre basse du Parlement. Un dossier avec Philippe Karoubi, responsable développement de l’UDF en Suisse romande, réalisé par Lydiane Guenat.