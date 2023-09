L’intelligence artificielle crée des tubes à Neuchâtel

Un musicien neuchâtelois s’amuse avec l’intelligence artificielle. Le nouveau projet de Bastien Bron, alias My name is Fuzzy, questionne les limites de cette nouvelle technologie. Il s'intitule « La Machine à Tubes ». Jusqu’à dimanche au Théâtre du Pommier à Neuchâtel, les visiteurs pourront découvrir des chansons pop inspirées de l’univers de l’artiste et générées par une intelligence artificielle. En marge de cette « Machine à Tubes », il est possible d’assister à un concert, « La Machine LIVE », une performance qui sollicite l’aide du public afin de générer une chanson, interprétée ensuite en direct par Bastien Bron et ses musiciens.