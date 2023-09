Plus de porteurs d’Arcinfo au Val-de-Travers

C’est la fin d’une tradition au Val-de-Travers : le quotidien Arcinfo ne sera plus distribué par des porteurs tôt le matin aux abonnés. Les fidèles lecteurs seront livrés par La Poste, ils ont été avertis dans un courrier nous détaille ce jeudi Jacques Matthey, directeur général d’Arcinfo. « La raison est purement économique » livre Jacques Mattey à notre micro. « Cette distribution est à notre charge, et les coûts deviennent insurmontables dans certaines régions ». Seuls les kiosques et les restaurants recevront encore le journal tôt le matin au Val-de-Travers. Le directeur général du quotidien neuchâtelois rappelle également qu’il s’agit d’une conséquence directe du refus de la population suisse de l’aide aux médias, en février 2022. « On aurait eu la possibilité d’être soutenu. »