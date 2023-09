Ouverture du Yatoo Center

L’ouverture officielle du Yatoo Center est prévue le samedi 7 octobre à Thielle. Ce centre de loisirs familial d’intérieur vient de passer avec succès une visite de conformité. Une mise en route partielle aura lieu avant l’inauguration, afin de tester le fonctionnement en grandeur nature, une sorte de répétition générale avant d’accueillir les visiteurs pendant les vacances d’automne. Cette halle de près de 2'500 mètres carrés propose principalement des trampolines et des jeux pour enfants.





Ouverture repoussée plusieurs fois

C’est l’aboutissement d’un chemin tortueux pour ce projet lancé par une société qui possède déjà un autre site à Etagnières, dans le Gros-de-Vaud. Mis à l’enquête publique en janvier 2020, il aurait dû initialement voir le jour début 2021. La pandémie de Covid-19 a occasionné des retards et forcé les promoteurs à revoir leurs plans.

Lorsque le projet a été relancé, une nouvelle date d’inauguration a été articulée, autour du début 2023. Celle-ci non plus n’a pas pu être respectée. Deux raisons principales à ce nouveau retard, selon les responsables : le terrain, irrégulier et parcouru par des infiltrations d’eau en profondeur, s’est révélé plus délicat à travailler que prévu, et Yatoo a été victime de la crise mondiale d’approvisionnement des matériaux de construction, causant des délais dans les livraisons et des hausses de prix. Certains luminaires ont par exemple été livrés avec huit mois de retard. /jhi