La Troupe ATRAC au Landeron fête ses 40 ans

La Troupe ATRAC se prépare à fêter ses 40 ans. Pour l’occasion, le comédien et metteur en scène Fabrice Lavanchy a mis sur pied une pièce intitulée « On est loin du conte ». Elle mixe avec humour plusieurs contes de fées. Par exemple, la Belle au bois dormant réveillée par le mauvais prince, amie avec une Blanche-Neige cocue qui a perdu la moitié de ses nains parce qu’ils se sont barrés pour Fort Boyard. Ajoutez une Alice britannique sulfureuse, un prince qui virevolte d’un conte à l’autre et un génie qui ne peut pas exaucer tous les vœux.

La troupe a vu les choses en grand pour monter cette pièce, avec 18 comédiens, des dizaines de costumes et des centaines d’accessoires pour un spectacle haut en couleurs et plein d’humour.