La Chaux-de-Fonds facilite la domiciliation et l’intégration

Parallèlement, la ville a créé LOCAL, pour Lieu d’Orientation, de Conseil et d’Accueil Local. Il s’adresse aux personnes issues de la migration et qui vivent à La Chaux-de-Fonds. Il s’agit de les orienter vers l’offre sociale, culturelle, sportive ou citoyenne, afin de favoriser leur intégration locale et, dans le futur, sociale et professionnelle.

LOCAL a ouvert ses portes le 1er septembre. Et le principe fonctionne. Pas plus tard que cette semaine, la collaboratrice a pu orienter une personne issue de la migration, intéressée par le jardinage et qui cherchait à rencontrer du monde, vers les Jardins du Mycélium.